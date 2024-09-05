Ракетна атака по Львову: що відомо про стан постраждалих

Росія ударом вбила майже всю родину - загинули жінка та три доньки.
Після російської ракетної атаки на Львів, 4 вересня, станом на сьогодні у Першого медоб’єднання Львова перебуває 26 пацієнтів.
Про це розповів завідувач відділення невідкладної медичної допомоги Лікарні Святого Пантелеймона Сергій Іщук, передає "Еспресо.Захід".
Відомо, що у лікарні святого Пантелеймона – 7 пацієнтів, 11 – лікарні святого Луки та 8 перебуває у лікарні святого Миколая.
"Десятеро з них – у важкому стані перебуває у відділеннях інтенсивної терапії. Зокрема, у Лікарні Святого Пантелеймона - 4, у Лікарні Святого Луки – 3 та у Дитячій Лікарні Святого Миколая - 3 діток. Загалом за попередню добу до наших медзакладів поступило 54 пацієнти. 28 із них повернулись додому після того, як отримали усю необхідну медичну допомогу", - сказав медик.
Як зазначив голова Львівської ОВА Максим Козицький, потреба у донорській крові залишається.
"Щоб допомогти постраждалим, звертайтесь у Міський центр служби крові за адресою: вул. Миколайчука, 9. Окрім того, сьогодні в центрі Львова працюватиме пересувний центр крові, де також можна стати донором для постраждалих", - написав Козицький.
Нагадаємо, російські загарбники атакували Львів 4 вересня дронами і ракетами. За останніми даними, унаслідок ударів загинули 7 людей, ще 38 – постраждали. У місті пошкоджені будинки та авто.
Додамо, що унаслідок нічної атаки по Львову були пошкоджені щонайменше сім пам'яток архітектури місцевого значення.
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