Ракетна атака на Львівщині: в полі знайдено уламки та нездетоновану ракету

У Стрийському районі в полі знайшли уламки ракети та одну нездетоновану ракету. На місці працюють вибухотехніки.

Внаслідок ранкового ракетного удару у селі Скнилів Золочівського району було пошкоджено два приватних будинки та дві господарські споруди. Вибухова хвиля пошкодила дахи осель.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.

Для постраждалих мешканців громада підготувала тимчасове житло у разі потреби після обстеження пошкоджень профільними службами.

У Стрийському районі в полі знайшли уламки ракети та одну нездетоновану ракету. На місці працюють вибухотехніки.

Також читайте Зеленський відреагував на масований удар ракетами і дронами по Україні

Правоохоронці нагадують: у разі виявлення підозрілих предметів не наближайтеся до них і одразу звертайтеся до ДСНС чи поліції. Це може врятувати ваше життя та життя оточуючих.

Нагадаємо, російські війська влаштували масовану ракетну атаку по Україні вранці 15 січня. У різних куточках країни лунали вибухи і зафіксовані влучання. Були запроваджені екстрені відключення світла.