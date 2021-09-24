Проїхався на боці: у Львові водій перекинув на дах свій Mercedes-Benz (фото)

Проїхався на боці: у Львові водій перекинув на дах свій Mercedes-Benz (фото)

Водій за кермом був п'яним.

У четвер, 23 вересня, у Львові п'яний водій перекинувся на своєму авто Mercedes-Benz. ДТП сталась на мості на вул. Княгині Ольги близько опівночі.

Про це повідомляє ZAXID.NET з посиланням на патрульну поліцію Львівщини.

За кермом автівки був 36-річний львів'янин, він врізався в блоки, проїхав ще частину дороги на боці і перекинувся.

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Драгер показав 2 проміле алкоголю в крові водія, тоді, як допустима норма – 0,2 проміле.

Потерпілих в аварії немає.

Нагадаємо, у Львівській області мікроавтобус влетів у вантажівку: водія затисло у салоні.

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