Протягнув тіло 7 кілометрів: водія, який збив монахиню в центрі Львова, відпустили під домашній арешт

Протягнув тіло 7 кілометрів: водія, який збив монахиню в центрі Львова, відпустили під домашній арешт

У лютому відбудеться чергове засідання у справі.

Водія маршрутки, який у центрі Львова збив двох монахинь і тіло однієї з них протягнув 7 кілометрів, відпустили під домашній арешт. Про це повідомляє "Твоє місто" з посиланням на прокуратуру Львівської області.

Запобіжний захід із триманням під вартою на цілодобовий домашній арешт кермувальнику змінили 20 січня. Наступне судове засідання у справі заплановане на лютий.

Нагадаємо, 20 листопада у центрі Львова, на перехресті проспекту Свободи та вул. Дорошенка маршрутка збила двох жінок, водій з місця аварії втік. Тіло однієї із потерпілих поліція знайшла на іншому кінці міста. Загиблою виявилась монахиня. Вона разом із іншою потерпілою йшла на месу до Львівської Латинської катедри.

22 листопада суд помістив 47-річного кермувальнтика на 2 місяці під варту без можливості внесення застави. Водій визнав свою провину та розкаявся.

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