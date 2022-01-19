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Просив зателефонувати дружині: у Львові на вокзалі чоловік погрожував себе вбити (відео)

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Просив зателефонувати дружині: у Львові на вокзалі чоловік погрожував себе вбити (відео)

Фото: dilo.net.ua

Чоловік не пояснив причин свого вчинку.

У Львові на залізничному вокзалі чоловік намагався вчинити самогубство. Він вимагав зателефонувати до його дружини. 

Про це повідомляє видання "Діло". 

За даними очевидців, інцидент стався 19 січня об 11:30. Невідомий чоловік приставив до свого горла ніж та на очах у людей намагався вчинити самогубство. 

Спочатку він не повідомляв своїх вимог та відмовлявся спілкуватись із поліцією. Згодом він попросив зателефонувати його дружині. Він говорив, що приїхав з Мелітополя та у нього немає грошей. Правоохоронці обіцяли йому допомогти, втім чоловік говорив, що не вірить їм. 

Згодом стало відомо, що його врятували та госпіталізували. 

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