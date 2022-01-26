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Просила телефон і переказувала собі гроші: у Львові жінка оформляла кредити на подругу

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Просила телефон і переказувала собі гроші: у Львові жінка оформляла кредити на подругу

УНІАН

Правоохоронці викрили підозрювану.

У Львові викрили 44-річну жінку, яка оформляла кредити на подругу та витрачала чужі гроші. 

Про це повідомили в Нацполіції Львівської області. 

За даними слідства, 44-річна жителька Львова з телефону подруги оформила на потерпілу кілька кредитів та переказала собі кошти. Гроші вона витратила на власні потреби. Потерпіла нічого не підозрювала про шахрайку. 

У поліції відкрили провадження за ч.2 ст.182 (Порушення недоторканності приватного життя) та ч.2 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Підозрюваній загрожує до 3 років позбавлення волі. 

Триває слідство. 

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