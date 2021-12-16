Просила не вбивати: у Львові наркоман з ножем накинувся на співмешканку

Просила не вбивати: у Львові наркоман з ножем накинувся на співмешканку

У жінки на руках були рани від укусів, розбите обличчя та інші ушкодження.

У Львові наркозалежний чоловік напав на свою 23-річну співмешканку з ножем.

Про це інформує Патрульна поліція Львівської області.

Про конфлікт правоохоронців повідомили сусіди, які почули крики. Коли копи приїхали на місце події, то почули, як жінка просила чоловіка не вбивати її і благала порятунку.

На вікнах помешкання були грати, а двері зачинені. З'ясувалось, що квартиру орендують. На місце негайно прибув власник помешкання та рятувальники.

Поліцейські тим часом побачили через вікно, що чоловік б'є жінку. Їй вдалося вирватися, відчинити двері та вибігти до патрульних.

У жінки на руках були рани від укусів, розбите обличчя та інші ушкодження. Потерпіла розповіла, що вона змогла вибити у співмешканця ніж, з яким він на неї накинувся. Жінку шпиталізували до лікарні.

Патрульні затримали 23-річного дебошира. У квартирі копи виявили два згортки в ізоляційній стрічці та вагу із залишками порошкоподібної речовини. В другій кімнаті на підлозі лежав пакетик з кристалічною речовиною світло-бордового кольору.

Чоловік поводився неадекватно і в нього різко змінювався настрій. Він зізнався, що вживає наркотики. Його шпиталізували до спеціального медзакладу.

Раніше повідомлялося, що у Львівській області в квартирі знайшли мертвим подружжя.

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