Пропонують навіть 5 тис. доларів: на Львівщині затримали двох чоловіків, які намагались втекти за кордон

Чоловіки хотіли виїхати з України та уникнути мобілізації.
У Львівській області на пункті пропуску Рава-Руська затримали двох чоловіків, які намагались втекти за кордон. Один з них навіть пропонував прикордонникам 5 тис. доларів.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Так, 28-річний та 29-річний чоловіки пропонували 5000 доларів та 3 450 доларів, 8 500 гривень, аби уникнути мобілізації та втекти за межі України.
"На жодну з незаконних пропозицій військовослужбовці Держприкордонслужби не погодились. Ухилянтів-хабародавців співробітники ВВВБ Держприкордонслужби задокументували та передали до Національна поліція України", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 30-річний житель Києва прикинувся жінкою, щоб перетнути кордон.
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