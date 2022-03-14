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Пропонують навіть 5 тис. доларів: на Львівщині затримали двох чоловіків, які намагались втекти за кордон

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Пропонують навіть 5 тис. доларів: на Львівщині затримали двох чоловіків, які намагались втекти за кордон

Держприкордонслужба України

Чоловіки хотіли виїхати з України та уникнути мобілізації.

У Львівській області на пункті пропуску Рава-Руська затримали двох чоловіків, які намагались втекти за кордон. Один з них навіть пропонував прикордонникам 5 тис. доларів. 

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. 

Так, 28-річний та 29-річний чоловіки пропонували 5000 доларів та 3 450 доларів, 8 500 гривень, аби уникнути мобілізації та втекти за межі України.

"На жодну з незаконних пропозицій військовослужбовці Держприкордонслужби не погодились. Ухилянтів-хабародавців співробітники ВВВБ Держприкордонслужби задокументували та передали до Національна поліція України", - йдеться у повідомленні. 

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