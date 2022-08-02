Пролунало два вибухи: голова ОВА розповів подробиці про ракетний обстріл Львівщини

Російські окупанти у вівторок, 2 серпня, ракетами обстріляли військову частину в Червоноградському районі Львівської області.

За попередніми даними, постраждалих через ракетні обстріли Львівщини немає. Масштаби руйнування встановлюються.

Про це 2 серпня повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"На жаль, є влучання. Це - Червоноградський район Львівської області. Це - військова частина. Було два вибухи. Інформація про жертви відсутня. Масштаби руйнувань ще встановлюються", - наголосив Козицький.

Голова Львівської ОВА додав, що загалом окупанти випустили 8 ракет. Частину з них збили Сили ППО в інших областях.

Нагадаємо, ввечері 2 серпня по всій території був оголошений сигнал повітряної тривоги. Через декілька хвилин у Львівській області пролунав вибух. Вибухи чули у Червоноградському районі.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, російська ракета поцілила в зенітно-ракетний комплекс у Червоноградському районі Львівської області.

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