Проломив череп і втік: 21-річний львів’янин посеред вулиці до смерті побив перехожого (фото)

Проломив череп і втік: 21-річний львів’янин посеред вулиці до смерті побив перехожого (фото)

Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень, зокрема, перелому основи черепа, побитий чоловік помер у лікарні.

У вівторок, 14 вересня, на вулиці Шевченка у Львові під час раптового конфлікту 21-річний місцевий житель до смерті побив 38-річного львів’янина. Після побиття зловмисник залишив чоловіка посеред вулиці і втік. Від отриманих травм потерпілий помер.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівщини.

"У поліцію надійшло повідомлення від медиків однієї з львівських лікарень про пацієнта, який був доставлений з діагнозом, зокрема, "перелом основи черепа". Незважаючи на зусилля лікарів, чоловік помер", - йдеться у повідомленні.

Загиблим виявився 38-річний львів’янин. Правоохоронці встановили, що його побив невідомий чоловік під час раптового конфлікту близько 1:45 ночі на вулиці Шевченка.

Після цього зловмисник залишив побитого посеред вулиці і втік. Травмованого чоловіка виявили перехожі, які й викликали швидку.

Правоохоронці встановили особу зловмисника, 21-річного жителя Львова, та затримали його. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід. За скоєне зловмиснику загрожує покарання – до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області 43-річний чоловік до смерті побив свою 45-річну співмешканку. Кривдник бив жінку руками та ногами по голові.

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