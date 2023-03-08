Трирічний син львівського бізнесмена відкриває приватний медзаклад: що відомо

Галицька окружна прокуратура міста Львова розпочала розслідування обставин втрати двох комунальних будівель, які раніше належали 3-й міській клінічній лікарні. На їхньому місці стоїть п’ятиповерховий медичний центр, що офіційно належить львів’янину Яремі Козловському. Власникові приватної клініки у травні цього року виповниться 3 роки, він син відомого місцевого бізнесмена та ексдепутата обласної та міської рад Григорія Козловського.

Про це повідомляють “Наші гроші. Львів”.

У виданні нагадали, що у квітні 2019 року депутати Львівської міськради надали в оренду компанії “Лемберг медікал центр” земельну ділянку під будівництво приватного медичного центру. Депутатом міськради був тоді й бізнесмен Григорій Козловський, але, як зазначають "Наші гроші. Львів", за це рішення він показово не голосував, оголосивши про конфлікт інтересів — співвласницею згаданої фірми є його дружина.

У повідомленні йдеться, що згодом члени виконкому Львівської міськради погодили містобудівні умови та обмеження для будівництва нового медичного центру – точніше для “реконструкції існуючої будівлі та пристосування її під приватну лікарню”.

"Менш ніж за два роки новий медичний центр площею понад 4000 кв.м. збудували. Приблизно тоді ж новим офіційним власником будівлі став тоді ще однорічний син Козловського", - повідомляють "Наші гроші. Львів".

У виданні зауважили, що якийсь час тривали судові суперечки з єврейською громадою, яка протестувала проти будівництва на території давнього юдейського цвинтаря. Але Верховний Cуд став на сторону “Лемберг медікал центр” – зокрема, і через те, що компанії “належала одна з будівель на цій території”.

За інформацією "Наші гроші. Львів", наприкінці 2022 року, коли в будівлі майбутньої приватної клініки вже завершувались опоряджувальні роботи, Державна аудиторська служба провела перевірку майна сусідньої 3-ї міської клінічної лікарні, яка сьогодні входить до складу комунального некомерційного підприємства “Львівське територіальне медичне об’єднання акушерства та гінекології” (КНП “Львівське ТМО 3”).

"Під час перевірки державні аудитори з’ясували, що на балансі лікарні є гінекологічне відділення площею 228,3 кв.м. та гараж площею 314 кв.м., проте фізично знайти їх не змогли. Виявилось, що власне на місці цих будівель і було збудовано приватний медичний центр. Колишній двоповерховий будинок виріс до п’яти поверхів", - йдеться у повідомленні.

За інформацією видання, результати перевірки було передано в прокуратуру. 13 січня 2023 року за цими матеріалами відкрили кримінальне провадження.

У Галицькій окружній прокуратурі Львова у коментарі виданню "Наші гроші. Львів" уточнили, що розслідування проводиться за статтею про службову недбалість.

Представник "Лемберг медікал центр" Олексій Різник повідомив журналістам, що комунальна частка в приватній клініці досі зберігається і міськрада вправі нею розпоряджатися. Мовляв, влада міста може розпоряджатися своєю часткою, скажімо, виставивши її на аукціон.

Нагадаємо, вимушені переселенці на Львівщині почали самотужки будувати собі житло. Купили закинуту ферму і землю поруч з озерами, що висохли, і тепер усе приводять до ладу. Будинок для майже сотні людей зводять із технічних конопель.

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