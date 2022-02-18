Прокинувся знерухомленим: у Львові у 8-річного хлопчика стався інсульт

Прокинувся знерухомленим: у Львові у 8-річного хлопчика стався інсульт

Дитина чотири дні провела у реанімації.

У Львові у 8-річного хлопчика стався інсульт. Медикам вдалось врятувати хлопчика і зараз його стан стабільний.

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Про це повідомляє Перше територіальне медичне об'єднання міста Львова.

Хлопчика звати Святослав. Він, як завжди ліг спати, а зранку прокинувся знерухомленим та зі скляним поглядом. Батьки одразу викликали медиків.

У Святослава діагностували крововилив в мозок, тобто інсульт. Чотири доби хлопчик провів в реанімації, нині його перевели до нейрохірургічного відділення.

"Стан дитини стабільний, поступово відновлюється мовлення та рухи у кінцівках. Попереду на маленького пацієнта чекає операція для усунення судини, яка спричинила крововилив", - йдеться у повідомленні.

Медики наголошують, що інсульти серед дітей - не рідкість. Вони можуть траплятися у діток навіть з одного місяця від народження.

Як розпізнати інсульт:

втрата рівноваги;

раптове погіршення зору в одному чи обох очах;

плутанина з вимовою та розумінням слів;

сильний головний біль;

неможливість рухати кінцівками.

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