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Прокинувся знерухомленим: у Львові у 8-річного хлопчика стався інсульт

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Прокинувся знерухомленим: у Львові у 8-річного хлопчика стався інсульт

Фото: Перше територіальне медичне об'єднання міста Львова

Дитина чотири дні провела у реанімації.

У Львові у 8-річного хлопчика стався інсульт. Медикам вдалось врятувати хлопчика і зараз його стан стабільний. 

Про це повідомляє Перше територіальне медичне об'єднання міста Львова. 

Хлопчика звати Святослав. Він, як завжди ліг спати, а зранку прокинувся знерухомленим та зі скляним поглядом. Батьки одразу викликали медиків. 

У Святослава діагностували крововилив в мозок, тобто інсульт. Чотири доби хлопчик провів в реанімації, нині його перевели до нейрохірургічного відділення. 

"Стан дитини стабільний, поступово відновлюється мовлення та рухи у кінцівках. Попереду на маленького пацієнта чекає операція для усунення судини, яка спричинила крововилив", - йдеться у повідомленні. 

Медики наголошують, що інсульти серед дітей - не рідкість. Вони можуть траплятися у діток навіть з одного місяця від народження.

Як розпізнати інсульт:

  • втрата рівноваги;
  • раптове погіршення зору в одному чи обох очах;
  • плутанина з вимовою та розумінням слів;
  • сильний головний біль;
  • неможливість рухати кінцівками.

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