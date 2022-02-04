Продавала горілку на розлив: у Львівській області жінку оштрафували на 85 тис. грн

Продавала горілку на розлив: у Львівській області жінку оштрафували на 85 тис. грн

Підозрювана провину визнала та розкаялась.

У Миколаївському районі Львівської області підприємицю оштрафували на 85 тис. грн через те, що вона продавала горілку на розлив.

Про це йдеться у вироку Миколаївського районного суду Львівської області, повідомляє ТСН.ua.

За даними суду, жінка торгувала в одному із магазинів. Там вона на розлив продавала горілку без акцизних марок. У жінки не було документів, які підтверджують якість продукції. Алкоголь вона розливала у своєму гаражі та продавала у пластикових пляшках.

У листопаді 2021 року поліція провела обшуки в помешканні та у магазині жінки, де виявила несанкціонований алкоголь.

На суді підозрювана провину визнала та розкаялась. Її визнали винною за ч.1 ст. 204 КК України та оштрафували на 85 тис. грн.

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