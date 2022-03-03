Про сигнал тривоги у Львівській області повідомлятиме єдиний канал в Telegram

Відтепер усі сповіщення будуть винятково у "Телеграм"-каналі "Оповіщення ЦЗ".
Від сьогодні, 3 березня, повідомляти про тривогу і увімкнення сирен у Львівській області буде лише офіційний канал департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної військової адміністрації "Оповіщення ЦЗ" в Telegram.
Долучитись до каналу можна тут.
Львівська обласна військова адміністрація звернулась до чиновників і усіх адміністраторів спільнот у соцмережах самовільно не повідомляти про початок і завершення сигналів повітряних тривог.
"Звертаємося до голів громад, блогерів, адміністраторів сторінок і спільнот у соціальних мережах – перестаньте самовільно писати про початок чи завершення повітряних тривог. Ваші необережні і необдумані дії наражають мирне населення Львова та області на смертельну небезпеку. Дозволено тільки поширювати інформацію із каналу "Оповіщення ЦЗ", котрий належить департаменту цивільного захисту Львівської обласної військової адміністрації", – ідеться в повідомленні Львівської ОВА.
Також як додаткове джерело інформації про сигнал оповіщення можна отримувати через застосунок "Повітряна тривога", але у деяких випадках він може працювати некоректно.
"Додаток "Тривога!" наразі лише вдосконалюється і не завжди працює коректно, тому рекомендуємо використовувати його як додатковий, а не головний канал отримання інформації про повітряні тривоги", - зазначили в ЛОВА.
Також мешканцям Львівщини нагадали, що після сигналу тривоги необхідно увімкнути телеканал:
- "Перший Західний" або
- телеканал "Правда тут. Львів";
- телеканал НТА, телеканал "UA:Львів";
- радіо "Перше";
- радіо "Львівська хвиля";
- радіо "Люкс";
- радіо "Вголос";
- радіо "Незалежність" та діяти відповідно до інструкцій.
У будь-якому разі сигнал "Повітряна тривога" означає, що необхідно виконати такі дії:
"Якщо ви вдома, вимкніть світло та газ, візьміть документи, необхідні ліки, трохи харчів та води і перейдіть у найближче укриття. Повідомте також сусідів та осіб з інвалідністю. Допоможіть їм перейти в укриття. Залишайтеся в укритті до наступного сигналу сирени, яка означає відбій повітряної тривоги. Не виходьте, доки не буде дана команда "Відбій повітряної тривоги!", - наголосили в адміністрації.
Читайте також: