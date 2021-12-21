Про хворобу дізнався перед весіллям: у Львові поліцейському видалили 11-кілограмову пухлину

Про хворобу дізнався перед весіллям: у Львові поліцейському видалили 11-кілограмову пухлину

Операція із видалення пухлини тривала аж 5 годин.

У Львові 24-річному поліцейському видалили 11-кілограмову пухлину, яка загрожувала його життю. Вона виявилась злоякісною, а тому чоловіка чекає ще довготривале лікування.

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Про це повідомляє Перше територіальне медичне об'єднання міста Львова.

Про захворювання 24-річний поліцейський дізнався рік тому, перед своїм весіллям. Відтоді чоловік обійшов багато клінік, проте там не наважувались його оперувати через великий розмір пухлини. До Львова чоловіка доправили у вкрай тяжкому стані.

"У Святослава виявили перитоніт — це запалення черевної порожнини, одразу два абсцеси, тобто, загноєння, а також розрив тонкої кишки. Обирати лікарям не доводилося, адже операція — це уже було питанням життя чи смерті. Хірургічне втручання тривало 5 годин. Щоб врятувати пацієнта, гігантську пухлину йому видалили разом з трьома метрами тонкої кишки та одним метром товстої! Це був вимушений крок", - повідомили медики.

Операція минула успішно, проте експертиза показала, що пухлина була злоякісною, а тому чоловіка ще чекає тривале лікування.

Медики наголошують, що онкологія товстої кишки – другий найрозповсюдженіший різновид пухлин, від якого щороку в світі передчасно йдуть з життя приблизно 700 тисяч людей.

"На початкових етапах хвороба протікає безсимптомно. Тому вчасно діагностувати захворювання можна лише завдяки регулярним плановим медичним обстеженням", - наголосили лікарі.

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