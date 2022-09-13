Прийшла у гості і вбила: у центрі Львова жінка зарізала чоловіка

У Львові 48-річна місцева жителька зарізала 60-річного чоловіка. Вбивство сталося у квартирі на проспекті Чорновола в центрі міста.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

"10 вересня до поліції надійшло повідомлення про те, що в одній із квартир на проспекті Чорновола у Львові виявлено тіло чоловіка без ознак життя", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили особу загиблого – 60-річного львів’янина. Також встановили, що до скоєння злочину причетна 48-річна львів’янка, яка перебувала в гостях у загиблого.

"Близько 22:00 між нею та чоловіком під час розпивання спиртних напоїв виник конфлікт, під час якого вона вдарила потерпілого ножем у ділянку спини, завдавши йому смертельного поранення", - розповідають у поліції.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Жінці за скоєне загрожує позбавлення волі терміном від семи до п’ятнадцяти років.

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