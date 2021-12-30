Приїхав евакуатором і вкрав чуже авто: у Львові чоловік поцупив Mercedes, бо не зміг його купити

Приїхав евакуатором і вкрав чуже авто: у Львові чоловік поцупив Mercedes, бо не зміг його купити

Чоловік стверджував, що хотів придбати машину і навіть залишив на ній записку, але ніхто йому не телефонував, тож він забрав собі припарковане на вулиці авто.

У Львові судили місцевого жителя за крадіжку автомобіля. Чоловік приїхав вночі евакуатором на вул. Хуторівку, де був припаркований автомобіль Mercedes C220, завантажив машину і відвіз її до села Ходорківці. Як пише ZAXID.NET з посиланням на вироку Сихівського райсуду, випадок стався у травні 2021 року.

На суді обвинувачений пояснив, що хотів купити цю машину, але вирішив, що у неї немає власника, тому забрав її собі. Після цього він розукомплектував автомобіль і розпродав автозапчастини.

Правоохоронці знайшли і затримали зловмисника.

Чоловік пояснив, що мав намір придбати автомобіль та залишив на ньому навіть записку зі своїм номером телефону, але йому ніхто не телефонував. За його словами в автомобілі було розбите скло, тож він вирішив, що в машини немає власника і забрав Mercedes собі.

Крадій автівки визнав свою вину і сплатив власниці авто 38,5 тис. грн. матеріальних збитків.

За скоєне йому призначили покарання - три роки в'язниці, але звільнили від покарання з іспитовим терміном на рік.

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