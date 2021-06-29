Привезли до України 1 тонну героїну: у Львові судитимуть громадян Туреччини за контрабанду наркотиків

Іноземці привезли до України героїну на 2, 3 млрд грн.
Четверо громадян Туреччини постануть перед судом за контрабанду наркотиків в особливо великих розмірах. Іноземці ввезли до України з Пакистану понад 1 тонну героїну, який під виглядом партії рису транспортували на Західну Україну, щоб переправити його до країн Європейського Союзу.
Як повідомила Львівська обласна прокуратура, щодо затриманих вже скерували до суду обвинувальний акт.
Під час обшуку складів у Львові правоохоронці виявили понад 1 тонну героїну, орієнтована вартість якого за цінами "чорного ринку" становить близько 2,3 млрд грн.
Нагадаємо, у Польщі засудили українця на 11 років в'язниці за контрабанду наркотиків. Він намагався перевезти майже 230 кг гашишу.