Привезли до України 1 тонну героїну: у Львові судитимуть громадян Туреччини за контрабанду наркотиків

Привезли до України 1 тонну героїну: у Львові судитимуть громадян Туреччини за контрабанду наркотиків

Іноземці привезли до України героїну на 2, 3 млрд грн.

Четверо громадян Туреччини постануть перед судом за контрабанду наркотиків в особливо великих розмірах. Іноземці ввезли до України з Пакистану понад 1 тонну героїну, який під виглядом партії рису транспортували на Західну Україну, щоб переправити його до країн Європейського Союзу.

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Як повідомила Львівська обласна прокуратура, щодо затриманих вже скерували до суду обвинувальний акт.

Під час обшуку складів у Львові правоохоронці виявили понад 1 тонну героїну, орієнтована вартість якого за цінами "чорного ринку" становить близько 2,3 млрд грн.

Нагадаємо, у Польщі засудили українця на 11 років в'язниці за контрабанду наркотиків. Він намагався перевезти майже 230 кг гашишу.

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