Прив'язали до підводи і тягнули 13 км: на Львівщині суд покарав вбивць правоохоронця

Зловмисник жорстоко вбили правоохоронця, який втрутився у бійку і намагався її розборонити.

На Львівщині двох зловмисників засудили до довічного ув’язнення та 15 років тюрми за жорстоке вбивство правоохоронця.

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

61-річного та 34-річного чоловіків визнано винними в умисному вбивстві правоохоронця. Їм призначено покарання у вигляді довічного позбавлення волі та 15 років позбавлення волі відповідно.

Жорстоке вбивство правоохоронця на Львівщині: деталі жахливої історії

Нагадаємо, що жорстоке вбивство міліціонера сталося 18 квітня 2015 року у селі Лопатин на Львівщині (інцидент стався ще до реформи поліції, тому саме міліціонера). Двоє зловмисників, яким на той час було 53 та 26 років, розпивали алкогольні напої у місцевому барі. Згодом між старшим обвинуваченим почалась бійка з одним із відвідувачів. Дільничний втрутився в конфлікт та намагався його припинити.

Проте у відповідь міліціонер отримав удари кулаками та трубою, від яких впав на землю та втратив свідомість. Тоді засуджений прив’язав потерпілого за ногу ланцюгом до кінної підводи та разом зі своїм спільником тягнув його дорогами селища. Коні волочили тіло загиблого 13 кілометрів.

"Він намагався припинити бійку, але отримав удар по голові й на мить знепритомнів. Потім нелюд (я не можу підібрати іншого слова) прив'язав міліціонера до сівалки, яка була запряжена двома кіньми, і потягнув по дорозі. При цьому зловмисник завдавав дільничному удари по голові металевою трубою", – розповідали тоді у міліції.

Дорогою старший зловмисник наказав товаришу повертатися додому, а сам скинув труп потерпілого у канаву та втік з місця події.

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