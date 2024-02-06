Припинити цькування Фаріон: Львівська облрада підтримала звернення з другої спроби

Однопартійці Ірини Фаріон з ВО "Свобода" закликали не допустити, щоб в Українській державі карали українців за українську мову.

Депутати Львіської облради на засіданні у вівторок, 6 лютого, з другої спроби ухвалили звернення до керівництва держави на підтримку мовознавизиці Ірини Фаріон, яку раніше звільнили з Львівської політехніки через скандальне висловлювання про військових. За проголосували 55 депутатів.

Про це стало відомо із засідання Львіської облради.

Попередньо разу для підтримки не вистачило 10 голосів.

Однопартійці Ірини Фаріон з ВО "Свобода" звернулися до Верховної Ради та Кабміну щодо неприпустимості переслідування захисників української мови.

"Історія ганебного цькування мовознавиці, професорки Ірини Фаріон – разючий приклад репресій проти тих, хто рішуче обстоює державний статус української мови та національний розвиток України", – йдеться у зверненні.

Крім того, депутати закликали вжити дієвих заходів для утвердження та розвитку державної мови" та закликали не допустити, щоб в Українській державі карали українців за українську мову.

Скандальне звільнення Фаріон - що відомо

Нагадаємо, колишню нардепку та мовознавицю Ірину Фаріон звільнили з посади викладачки кафедри української мови Національного університету "Львівська політехніка".

У відповідь Фаріон подала позов до суду проти Національного університету "Львівська політехніка" через її звільнення.

Також вона висловилася про жорстку українізацію та новий виклик для мови.

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