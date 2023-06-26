Приїхав на канікули: біля Львова на риболовлі через удар струмом загинув 12-річний хлопчик

У селі Малехів, що біля Львова, у неділю, 25 червня, через удар електричним струмом загинув 12-річний хлопчик. Трагедія сталась під час рибалки.

Про це повідомили в поліції Львівської області.

Трагедія сталась 25 червня о 21:00. Відомо, що 12-річний житель Волинської області приїхав до Малехова на літні канікули. Він на пожежній водоймі рибалив.

"Як попередньо встановили співробітники відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1, під час риболовлі школяр, закидуючи вудку, зачепив дріт лінії електропередач, був уражений електричним струмом та помер", - повідомили у поліції.

Обставини трагедії розслідує поліція.

Нагадаємо, у селі Глібовичі Львівського району 10-річну дитину вразило струмом з обірваного електричного дроту. Дівчинка загинула.

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