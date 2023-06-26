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Приїхав на канікули: біля Львова на риболовлі через удар струмом загинув 12-річний хлопчик

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Приїхав на канікули: біля Львова на риболовлі через удар струмом загинув 12-річний хлопчик

Під Львовом під час рибалки загинув 12-річний хлопчик / Фото: pixabay.com

Хлопчик випадково зачепив лінії електропередач.

У селі Малехів, що біля Львова, у неділю, 25 червня, через удар електричним струмом загинув 12-річний хлопчик. Трагедія сталась під час рибалки. 

Про це повідомили в поліції Львівської області. 

Трагедія сталась 25 червня о 21:00. Відомо, що 12-річний житель Волинської області приїхав до Малехова на літні канікули. Він на пожежній водоймі рибалив. 

"Як попередньо встановили співробітники відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1, під час риболовлі школяр, закидуючи вудку, зачепив дріт лінії електропередач, був уражений електричним струмом та помер", - повідомили у поліції. 

Обставини трагедії розслідує поліція. 

Нагадаємо, у селі Глібовичі Львівського району 10-річну дитину вразило струмом з обірваного електричного дроту. Дівчинка загинула.

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Дата публікації
Перегляди
656
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