Президент Польщі прогулявся Львовом: його зустрів натовп людей, щоб подякувати за підтримку (фото)

Президент Польщі Анджей Дуда ввечері, 11 січня, прогулявся центром Львова. Там його зустріли місцеві жителі, щоб подякувати за підтримку України.

Про це повідомляє Канцелярія президента Польщі.

На відео видно, як президент Польщі прогулюється центром Львова.

Там його зустрів натовп місцевих жителів, які вітались з Анджеєм Дудою та скандували: "Дякую".

Spontaniczne spotkanie Prezydenta @AndrzejDuda z mieszkańcami Lwowa. Дякую ✋ pic.twitter.com/TXHRJZ3TeB — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) January 11, 2023

Також відомо, що президенти Польщі та України під час візиту відвідали Личаківське кладовище. Там Дуда і Зеленський побували на місці, де поховані українські захисники та воїни, які боролись за Львів у 1918 році. Також лідери двох держав відвідали польський меморіал "Цвинтар орлят", який також є на Личаківському кладовищі.

Нагадаємо, до Львова у середу, 11 листопада, на зустріч із Володимиром Зеленський прибули президенти Польщі Анджей Дуда та Литви Ґітанас Науседа. Лідери трьох держав підписали спільну декларацію Президентів Люблінського трикутника.

Президент Анджей Дуда пообіцяв, що Україна отримає роту танків Leopard від Польщі.

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