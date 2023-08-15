Пожежа та порятунок людей: патрульні показали перші хвилини після "прильоту" у Львові (відео)

Російські терористи зранку 15 серпня завдали масованого ракетного удару по Львову та області. На місце події оперативно прибули поліцейські, які допомагали потерпілим.

Відео перших хвилин після "прильоту" показала патрульна поліція Львівської області.

На кадрах видно, як одразу після ракетного удару по житловій багатоповерхівці у Львові спалахнула пожежа. На місце події оперативно прибула патрульна поліція. Правоохоронці одразу кинулась допомагати потерпілим від ракетного удару. Вони забігли до будинку та допомогли людям евакуюватись.

"Патрульні спільно з іншими службами на місці надавали всю необхідну допомогу. Закликаємо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже ворог продовжує підступно нищити усе на своєму шляху. Бережіть себе та своїх рідних", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російська терористична армія завдала ракетного удару по Львову та області. Окупанти запустили по Львівщині 7 ракет, з яких одну вдалось збити. Через терористичний удар по регіону постраждало 19 людей. Також пошкоджень зазнало майже 120 житлових будинків.

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