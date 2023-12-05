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Повістки видали усім: до тренажерного залу в Ужгороді завітали працівники ТЦК (фото, відео)

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Повістки видали усім: до тренажерного залу в Ужгороді завітали працівники ТЦК (фото, відео)

Представники ТЦК та СП у тренажерному залі Ужгорода / Фото: Telegram/Андрій Цаплієнко

Повістки отримали навіть тренери тренажерного залу.

До тренажерного залу в Ужгороді завітали працівники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) і всім видали повістки.

Про це повідомив журналіст "1+1" Андрій Цаплієнко в Telegram та оприлюднив відповідні фото й відео.

"Тим чоловікам, які прийшли на тренування – видали повістки. Не забули військкоми і самих тренерів", – зазначив журналіст.

Повістки вручили всім присутнім / ©
Повістки вручили всім присутнім

У тренажерний зал в Ужгороді завітали працівники ТЦК

У тренажерний зал в Ужгороді завітали працівники ТЦК

Нагадаємо, представник президента у Раді Федір Веніславський розповів, що в новому законопроєкті про мобілізацію планується прописати можливість вручення повістки не лише особисто під розписку, але й через електронну пошту та рекомендованим листом. Тобто сповіщення про надходження рекомендованого листа надходить до поштової скриньки, а вже сам лист із повісткою мають видати людині особисто в руки відповідні представники поштових служб. Це так звана публічна повістка.

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Дата публікації
Перегляди
1444
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