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Повернувся з Італії: у Львові в хворого виявили бразильський штам коронавірусу

Повернувся з Італії: у Львові в хворого виявили бразильський штам коронавірусу

Associated Press

Медики також обстежили тих, з ким контактував інфікований.

У Львові чоловік, який повернувся з Італії, захворів на коронавірусу. У нього виявили бразильський штам COVID-19.

Про це 8 червня під час брифінгу повідомила  в.о. генерального директора Львівського обласного лабораторного центру Наталія Іванченко. 

"Із Центру громадського здоров'я у Києві ми отримали повідомлення, що мешканець Львівщини, який приїхав з Італії, захворів і у нього лабораторно підтвердили бразильський штам коронавірусу. У Львові ми обстежили тих, з ким він контактував. Вони здорові", - сказала Наталія Іванченко. 

Медикиня закликала українців у сезон відпусток не нехтувати карантинними правилами: носити маски і дотримуватись дистанції. 

Нагадаємо, на Україну чекає остання хвиля коронавірусу. Лікар розповів, коли та куди зникне COVID-19

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