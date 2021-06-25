Повалені дерева та стовпи: у Львові аномальна буря наробила лиха, влада закликає залишатись вдома (фото)

Повалені дерева та стовпи: у Львові аномальна буря наробила лиха, влада закликає залишатись вдома (фото)

Влада Львова закликає містян залишатися вдома.

У Львові в п'ятницю, 25 червня, сталась сильна буря. Попри те, що негода тривала пів години, вона встигла наробити лиха.

Про це жителі Львова повідомляють в соціальних мережах.

Так, у місті на вулицях Личаківській, Стрийській, Скорини, Федьковича, Соломії Крушельницької, Січових Стрільців, Героїв УПА повалило дерева.

У центрі Львова повідомляють про обрив електричних дротів, через що частина будинків залишилась без електропостачання. На вулиці Повітряній впав стовп.

Також у центрі Львова через бурю понищило літні майданчики ресторанів та затопило кілька вулиць.

На проспекті Чорновола повідомляють про те, що від багатоповерхівки відлетіла частина фасаду.

Міський голова Львова Андрій Садовий в соціальних мережах повідомив про початок роботи міського штабу із ліквідації негоди.

"Фіксуємо повалені дерева та підтоплення. Міські служби вже виїхали для ліквідації наслідків. Прохання при можливості залишатись вдома, або у безпечних приміщеннях та уникати місць біля конструкцій та дерев. Гаряча лінія міста – 1580", - зазначив Садовий.

Нагадаємо, у Львові 25 червня сталась аномальна буря, вулиці заливали потоки води.

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