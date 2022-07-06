Повалені дерева, пошкоджені будинки та підтоплені вулиці: у Львові ліквідовують наслідки сильної негоди

Повалені дерева, пошкоджені будинки та підтоплені вулиці: у Львові ліквідовують наслідки сильної негоди

У Львові у вівторок, 5 липня, сталась потужна негода.

Через це у місті повалені дерева, підтоплені вулиці та пошкодженні покрівлі житлових будинків. Наразі комунальники ліквідовують наслідки негоди.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Львівські чиновники зазначили, що через негоду постраждали жителі майже усіх районів міста, зокрема:

У Галицькому районі частково пошкодило 9 покрівель за такими адресами: вул. Куліша,12, вул. Куліша,15, вул. Вітовського,16, вул. Бандери,2, вул. Війтовича,12, вул. Грушевського,7, вул. Чайковського,13, вул. Тарнавського,108, вул. Гонти,8. Також зафіксували підтоплення на вул. Джерельній, а у парку Цитадель повалило дерева.

частково пошкодило 9 покрівель за такими адресами: вул. Куліша,12, вул. Куліша,15, вул. Вітовського,16, вул. Бандери,2, вул. Війтовича,12, вул. Грушевського,7, вул. Чайковського,13, вул. Тарнавського,108, вул. Гонти,8. Також зафіксували підтоплення на вул. Джерельній, а у парку Цитадель повалило дерева. У Франківському районі негода частково пошкодила 7 покрівель за адресами: вул. Наукова, 28, вул. Наукова, 86, вул. В. Великого, 63, вул. Симоненка, 10, вул. Коновальця, 97, вул. Єфремова, 24, вул. Сарʼяна, 3. Також зафіксували підтоплення на вул. Сахарова, а на вул. Горбачевського, 19 впала гілка.

У Шевченківському районі частково пошкоджені дві покрівлі – на вул. Лінкольна, 39 та вул. Ветеранів, 6, та підтопило перехрестя вулиць Липинського – Хмельницького, а також вул. Торф’яну. Також внаслідок негоди пошкоджено близько 10 автомобілів та 70 кв.м. дорожнього покриття.

У Сихівському районі теж зафіксували незначне підтоплення на перехресті вулиць Зелена – Луганська, у Личаківському – підтоплення на вул. Кукурудзяній.

У Залізничному районі зафіксовано підтоплення на вул. Виговській (біля ТРЦ Південний)

Також у селищі Брюховичі Шевченківського району Львівської міської ради через падіння дерева пошкоджене вуличне освітлення.

Наразі у місті продовжують ліквідовувати наслідки негоди. 6 липня у Львові уже курсує електротранспорт, окрім трамваю №9.

Нагадаємо, у Львові у вівторок, 5 липня, сталася сильна гроза. Через це вулиці міста перетворились на річки. Частина електротранспорту наразі не курсує.

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