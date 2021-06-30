Повалені дерева, обвалені фасади старих будинків та підтоплений центр: Львовом знову пронісся потужний буревій

Через негоду в місті не курсує електротранспорт.

У Львові в середу, 30 червня, стався серйозний буревій. У місті друге протягом тижня лютувала негода, яка повалила дерева, позривала дахи та пошкодила фасади старих будинків.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

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Як зазначається, на кілька шкіл та закладів культури у місті впали дерева. Також негода понищила фасади історичних будинків. Через негоду не курсує електротранспорт.

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"Обвалились фасади історичних будівель. Найбільше шкоди принесли підтоплення вулиць: Київської, Сахарова, Наливайка, Дорошенка, Фурманської, Під Дубом. Також через падіння дерев призупинено рух електротранспорту, є складнощі з проїздом громадського транспорту в районі Привокзальної та у Винниках", - повідомив Садовий.

У Львівській міській раді повідомили, що починають роботу аварійні бригади із ліквідації наслідків негоди.

"Відомо, що впали дерева на вул. Дудаєва, Сахарова, також є обвал частини фасаду на вул. Федорова. Маємо звернення мешканців на "Гарячу лінію міста" про пошкодження даху на вул. Спадиста. Також впало дерево в Рудно", - сказала заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

Також міські чиновники повідомили, що у Галицькому районі міста підтопило дві ділянки вулиць - вул. Фурманська та вул. Під Дубом. Повідомлено про падіння дерев на 4 вулицях – вул. Чайковського, Дудаєва, Стефаника, пр. Свободи. Є звернення щодо пошкодження покрівель на вул. Спадистій та Федорова.

У Франківському районі зафіксовано підтоплення на вул. Сахарова і вул. Городоцькій. Також тут повалено 10 дерев та зірвано 2 дахи.

У Личаківському районі підтопило вулицю Богданівську також на цій вулиці перед мостом та на на вул. Мучна, 65 впали дерева.

У Сихівському районі на вул. Скорини,6 – вул. Бондарська, 16 впало дерево. У Залізничному районі Львова повалено 8 дерев. У приватному будинку на вул. Пілотів підірвало дах.

У Шевченківському районі виявлено 10 повалених дерев. Підірвало дах на вул. Б.Хмельницького, 125. Найбільш підтоплені вул. Торф’яна, вул. Мазепи. На пр. Чорновола вода повністю зірвала всі люки від колектора.



За попередніми даними, ніхто через негоду не постраждав.

Нагадаємо, Львові в п'ятницю, 25 червня, сталась сильна буря. Попри те, що негода тривала пів години, вона встигла наробити лиха.

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