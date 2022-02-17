Повалені дерева, білборди та фасади: у Львові лютує негода (фото, відео)

Повалені дерева, білборди та фасади: у Львові лютує негода (фото, відео)

Наслідки негоди ліквідовують комунальники.

У Львові у четвер, 17 лютого, лютувала негода, яка повалила дерева, білборди та частину фасадів. У місті від ранку був сильний вітер та дощ.

Про це повідомляють жителі Львова на "Гарячій лінії міста".

Так, на вул. Олени Степанівни, 17, Хорватській, 8 та Личаківській, 111 та 113 обвалились фасади будинків. За попередніми даними, через інцидент ніхто не постраждав.

Гаряча лінія міста Львова

На вул. Дж. Вашингтона через сильний вітер впав паркан, а на вул. Героїв УПА негода пошкодила покрівлю будинку.

Гаряча лінія міста Львова

Як повідомляє видання "Варта-1", на вул. Городоцькій на тротуар впав білборд. А на вул. Чукаріна, 18 впало дерево, яке зачепило електричні дроти.

Як повідомила кореспондентка ТСН Наталія Волосацька, на вулиці Кульпарківській на автомобілі впала частина стіни.

Наслідки негоди у Львові ліквідовують комунальні служби.

Гаряча лінія міста Львова

Нагадаємо, сьогодні, 17 лютого, через сильні пориви вітру без світла залишились 162 населені пункти Львівської області.