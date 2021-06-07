Розчавило власне авто, яке раптово покотилось з пагорба: у Львівській області загинув 32-річний чоловік

Водій намагався зупинити автомобіль, який почав котитись згори та загинув.

Поблизу міста Судова Вишня Львівської області у неділю, 6 червня, сталась смертельна ДТП, у якій загинув 32-річний чоловік.

Про це повідомили в Нацполіції Львівської області.

Трагедія сталась орієнтовно о 16:00. Водій автомобіля Volkswagen Touran, житель Яворівського району Львівської області, приїхав на місцеву водойму. Він залишив свій транспортний засіб на вершині кар'єру, а сам спустився вниз до водойми. Раптово автомобіль почав котитись, 32-річний чоловік, намагаючись його зупинити, потрапив під колеса власного Volkswagen. Від отриманих травм потерпілий помер у лікарні.

Поліція відкрила провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Обставини трагедії встановлюються.

Нагадаємо, у Львівській області у ДТП загинули хлопці, віком 16 та 20 років, багато потерпілих.

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