Потрапив до реанімації: у Львівській області через укус змії госпіталізували чоловіка

Потрапив до реанімації: у Львівській області через укус змії госпіталізували чоловіка

На Львівщині зафіксували черговий укус змії.

42-річний мешканець с. Вовче Самбірського району Львівської області потрапив до лікарні через укус змії. Потерпілого чоловіка госпіталізували до реанімації.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Львівської області.

"У неділю, 29 травня, о 20:12 до рятувальників надійшло повідомлення, що в реанімаційне відділення Турківської центральної районної лікарні госпіталізований чоловік, 1980 року народження, мешканець с. Вовче Самбірського району, з діагнозом - укус змії лівого гомілкового ступневого суглобу", - йдеться у повідомленні.

Стан потерпілого – середньої важкості.

Надзвичайники звертається до мешканців області з проханням бути обережними та уважними, вирушаючи до лісу чи на природу.

"Будьте уважні у місцях, де можна зустріти плазунів: висока трава, кущі, ліс. Пам’ятайте, якщо Ви випадково побачили змію поруч із собою – не панікуйте, не наближайтесь і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть. У плазунів поганий зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів. До лісу краще взувати високе, щільне взуття, котре змія не прокусить", - наголосили в ДСНС.

Нагадаємо, 25 травня 81-річну мешканку села Боринечі Стрийського району Львівської області внаслідок укусу змії госпіталізували до лікарні у стані середньої важкості.

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