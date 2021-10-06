Потрапила до міста з Карпат: у Львові в парку помітили рідкісну змію (фото)

Потрапила до міста з Карпат: у Львові в парку помітили рідкісну змію (фото)

Фахівець наголошує, що полоз - це неотруйна змія.

У Львові в парку "Високий замок" помітили рідкісну змію, яка занесена в Червону книгу, полоз ескулапів.

Про це у Facebook написала жителька Львова Мілана Ватерман.

Спочатку жінка думала, що це звичайний вуж, однак згодом з'ясувалось, що це - полоз. Ця змія вважається рідкісною та у Львові її практично неможливо побачити.

Львівський герпетолог Тарас Гринчишин в коментарі zaxid.net розповів, що полоз - це неотруйна змія. В античні часи її навіть тримали в будинках для боротьби із гризунами. Також саме ця змія зображена на емблемі медиків. У Львові за останні роки вже втретє виявили полоза. До міста він міг потрапити з Карпат.

Фото: Мілана Ватерман

"Я припускаю, що вона, скоріш за все, могла потрапити до Львова випадково, наприклад, в автомобілі, власники якого перед тим відпочивали у Карпатах. Такі змії водяться є в деяких горбистих і лісистих місцевостях довкола Львова – Карпати, Розточчя, Горбогір’я", - каже Тарас Гринчишин.

Нагадаємо, що у Харкові в квартирі під диваном жінка знайшла пітона. Згодом у харківського пітона-втікача знайшлися господарі.

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