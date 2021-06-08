Посварилась з хлопцем і замкнулась у кімнаті: подробиці загибелі 17-річної студентки у Львові

У поліції відкрили провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

У Львові на вулиці Лисинецькій у вівторок, 8 червня, з вікна гуртожитку викинулась 17-річна студентка. Дівчина від отриманих травм загинула на місці події.

Про це повідомили в Нацполіції Львівської області.

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Дівчина вистрибнула з7 поверху гуртожитку, у якому вона проживала. Від отриманих травм потерпіла померла на місці трагедії. Особу загиблої уже встановили. Це – 17-річної мешканка Яворівського району Львівської області.

Також у поліції відкрили провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство". Триває розслідування.

Видання "Варта" з посиланням на власні джерела повідомило, що трагедія сталась о 5:50 год. Перед тим загибла посварилась із своїм хлопцем.

У пресслужбі "Львівської політехніки", де навчалась покійна додали, що дівчина була сама в кімнаті, вона замкнулась зсередини.

Нагадаємо, у Рівному 18-річний студент сирота зірвався з третього поверху гуртожитку і загинув на місці.

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