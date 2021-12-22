Послизнувся на кладці і впав у річку: водолази знайшли тіло 34-річного львів'янина (фото)

Мертвого чоловіка після падіння у річку знайшли наступного дня.

У вівторок, 21 грудня, близько 20:00 год. у с. Розворяни Львівського району 34-річний львів’янин переходив кладкою через річку, послизнувся, впав у воду, після чого зник.

Як розповіли у Центральній рятувально-водолазній службі Львівщини, тіло чоловіка знайшли сьогодні, 22 грудня.

"22 грудня водолази аварійно-рятувальної маневреної групи здійснили обстеження русла річки Замковецький потік та о 12:50 год. підняли на берег тіло потерпілого гр. М., 1987 р.н., мешканця м. Львова", - йдеться у повідомленні.

Чоловік послизнувся на вкладці, впав у потічок і зник. Скріншот з відео / Центральна рятувально-водолазна служба Львівської області

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