Послизнулась і впала з висоти 400 метрів: у словацьких Татрах загинула 29-річна туристка зі Львова

Послизнулась і впала з висоти 400 метрів: у словацьких Татрах загинула 29-річна туристка зі Львова

Дівчину намагалися реанімувати і випадкові туристи і рятувальники з медиками, але, на жаль, безуспішно.

У суботу, 15 січня, у словацьких Татрах загинула 29-річна туристка зі Львова Олена Лозинська. Дівчина зірвалася з висоти 400 метрів.

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Як повідомляє Regiony.sk, трагедія саталась у Малій Студеній долині, що у Високих Татрах. Після падіння львів'янка знепритомніла. Її помітили місцеві туристи і намагалися надати першу допомогу, однак безрезультатно.

На місце події прибули рятувальники та медики, які, на жаль, також не змогли реанімувати туристку. Тіло українки передали експертам та поліції.

Як йдеться у повідомленні "Книги пам'яті померлих за кордоном українців" у соцмережі Facebook, Олена дуже любила походи у високогір'я.

"Рідні згадують її як чудову, світлу й добру дівчину, яка дуже любила гори", - йдеться у повідомленні.

У Татрах загинула 29-річна Олена Лозинська / Facebook

Нагадаємо, днями у Карпатах під час сходження на Говерлу загинула 57-річна жінка. Вона вдарилася головою об дерева і загинула на місці, ще до того як прибули рятувальники.

Під час сходження на Говерлу 47-річна жінка та її донька-підліток зірвалися зі схилу

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