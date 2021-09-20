"Пошли воевать за Украину": тіктокерка з Львівської області потрапила у скандал, опублікувавши відео із собаками

Дівчина уже вибачилась за свій вчинок.
Тіктокерка, учениця 9 класу з м. Новояворівськ Львівської області опублікувала в соціальних мережах відео, як вулицею гуляють собаки. Його вона підписала: "Пошли воевать за Украину".
Про це повідомили в телеграм-каналі "Типовий Новояворівськ".
Школярка та тіктокерка в Мережі опублікувала, як вулицею бігають собаки. Дівчина це підписала відео словами: "Пішли воювати за Україну", що викликало обурення.
"Поки в країні триває війна, гинуть молоді хлопці, молодь жартує. Дівчина неодноразово також була нагороджена похвальними грамотами від місцевого врядування. Патріотизм на рівні", - підписали відео.
Згодом дівчина вибачилась за свій вчинок. Вона зазначила, що цим відео вона зганьбила себе та своїх батьків.
"Я не думала, що так далеко зайде. Що це відео поширять в пабліку мого міста. Мені дуже соромно за те, що я зробила", - розповіла дівчина.
Читайте також:
- Блогерка з Ірпеня, яка на х** би заборонила українську мову, загриміла до Миротворця
- Вс**лась мені ваша мова": 15-річна тіктокерка втрапила у скандал
- Українка з родиною викинули державні паспорти, бо не змогли полетіти до Туреччини
- Б'юті-майстриня з Чугуєва накинулася з лайкою на українських військових.