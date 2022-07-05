Пошкоджено 20 дахів та відсутня електроенергія: Садовий про наслідки сильної зливи у Львові

Пошкоджено 20 дахів та відсутня електроенергія: Садовий про наслідки сильної зливи у Львові

У Львові у вівторок, 5 липня, сталася сильна злива.

Через це у місті пошкоджено 20 дахів, а на деяких вулицях відсутнє електропостачання.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Мер Львова зазначив, що наразі наслідки негоди ліквідовують усі комунальні служби. Також у місті подовжили роботу громадського транспорту. Він повинен курсувати до 23:00.

"Ми продовжуємо рух автобусів, трамваїв та тролейбусів до 23:00. Щоб усі, хто залишився на роботі, могли нормально дістатися додому. Перевізники, транспорт яких не повернеться на маршрути, завтра отримають штрафні санкції та можливе розірвання угоди", - пригрозив Садовий.

Також у Львові пошкоджено понад 20 дахів у житлових будинках, на кількох вулицях відсутнє електропостачання.

"У місті пошкоджено понад 20 дахів у житлових будинках. Ведуться аварійні роботи. На кількох вулицях немає електроенергії. Цю проблему вже ліквідують наші аварійні бригади. Прошу мешканців оперативно повідомляти про підтоплення укриттів та інші пошкодження на гарячу лінію міста 15-80", - повідомив мер Львова.

Нагадаємо, у Львові у вівторок, 5 липня, сталася сильна гроза. Через це вулиці міста перетворились на річки. Частина електротранспорту наразі не курсує.

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