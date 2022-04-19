Поширювали ідею "руZZкого міра": з Львівської області видворили трьох пропагандистів РФ (фото)

СБУ видворила громадян Росії, які незаконно перебували на території України.
На Львівщині спецслужба депортувала трьох громадян РФ, які активно пропагували ідею "руZZкого міра".
Про це повідомили у пресслужбі Управління СБУ у Львівській області.
"Своїми діями вони намагались дестабілізувати ситуацію в регіоні. Оперативники встановили, що іноземці діяли на шкоду національним інтересам України", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці вирішили примусово видворити росіян за межі країни із забороною в’їзду в Україну терміном на 3 роки.
Нагадаємо, у Львівській області затримали чиновницю з так званого "міністерства" анексованого Криму, яка агітувала за РФ та була неодноразово нагороджена окупанційною "владою".
Читайте також: