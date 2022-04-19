Поширювали ідею "руZZкого міра": з Львівської області видворили трьох пропагандистів РФ (фото)

Примусово депортовані з України росіяни / Facebook/Управління СБУ у Львівській області

СБУ видворила громадян Росії, які незаконно перебували на території України.

На Львівщині спецслужба депортувала трьох громадян РФ, які активно пропагували ідею "руZZкого міра".

Про це повідомили у пресслужбі Управління СБУ у Львівській області.

"Своїми діями вони намагались дестабілізувати ситуацію в регіоні. Оперативники встановили, що іноземці діяли на шкоду національним інтересам України", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вирішили примусово видворити росіян за межі країни із забороною в’їзду в Україну терміном на 3 роки.

Нагадаємо, у Львівській області затримали чиновницю з так званого "міністерства" анексованого Криму, яка агітувала за РФ та була неодноразово нагороджена окупанційною "владою".

Читайте також: