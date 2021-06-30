Порушив правила руху: у Львові судитимуть водія сміттєвоза, який на смерть збив жінку (фото)

Справу про смертельну ДТП передано до суду.
У Львові судитимуть 33-річного водія сміттєвоза, який на смерть збив жінку. Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.
Про це повідомили в Нацполіції Львівської області.
За даними правоохоронців, ДТП сталась 14 травня о 16:55 на вулиці Вернигори. Станом на 30 червня досудове розслідування уже завершено та обвинувальний акт скеровано до суду.
За даними слідства, 33-річний водій сміттєвоза, порушивши правила дорожнього руху, збив жінку. Від отриманих травм потерпіла померла на місці аварії. Водію оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Стрию на Львівщині водій сміттєвоза, рухаючись заднім ходом, на смерть збив 71-річного чоловіка.
Також в Івано-Франківській області сміттєвоз на смерть збив 46-річного чоловіка.