Порушив правила руху: у Львові судитимуть водія сміттєвоза, який на смерть збив жінку (фото)

Порушив правила руху: у Львові судитимуть водія сміттєвоза, який на смерть збив жінку (фото)

Справу про смертельну ДТП передано до суду.

У Львові судитимуть 33-річного водія сміттєвоза, який на смерть збив жінку. Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.

Про це повідомили в Нацполіції Львівської області.

За даними правоохоронців, ДТП сталась 14 травня о 16:55 на вулиці Вернигори. Станом на 30 червня досудове розслідування уже завершено та обвинувальний акт скеровано до суду.

За даними слідства, 33-річний водій сміттєвоза, порушивши правила дорожнього руху, збив жінку. Від отриманих травм потерпіла померла на місці аварії. Водію оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Стрию на Львівщині водій сміттєвоза, рухаючись заднім ходом, на смерть збив 71-річного чоловіка.

Також в Івано-Франківській області сміттєвоз на смерть збив 46-річного чоловіка.

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