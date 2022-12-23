Порізав груди, шию і ноги: на Львівщині чоловік жорстоко вбив свого товариша (фото)

Між двома жителями Стебника киник конфлікт, який завершився вбивством.

У місті Стебник Львівської області 53-річний місцевий житель вбив свого 52-річного товариша. Він порізав йому груди, шию та ноги.

Про це повідомили у поліції Львівщини.

"22 грудня на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від лікаря швидкої медичної допомоги про те, що, прибувши на виклик в один із гуртожитків, розташований у місті Стебник, він виявив тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті.", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили особу загиблого – ним виявився 52-річний місцевий мешканець. На тілі експерти-криміналісти виявили різані рани, зокрема, у ділянці грудей, шиї та ноги.

Поліцейські встановили, що смертельних ножових поранень загиблому завдав його знайомий, також житель Стебника віком 53 роки, під час конфлікту.

Правоохоронці встановили місце перебування зловмисника і затримали його. Також поліцейські вилучили речові докази його причетності до вчинення вбивства.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За скоєне чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Невдовзі суд обере зловмиснику запобіжний захід.

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