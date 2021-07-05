Попса, танці та феєрверки: у Львові дівчата святкували 18-річчя подруги на меморіалі Героям Небесної Сотні

Відео з’явилося у соцмережі.

У Львові кілька дівчат відсвяткували 18-річчя своєї подруги на меморіалі Героям Небесної Сотні.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 5 липня.

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Дівчата танцювали, пили і веселилися у місці, куди у скорботі приходять родичі загиблих. Відео з’явилося у соцмережі, а під ним люди написали сотні обурених коментарів. Після цього іменинниця видалила не лише відео, а й профіль із соцмереж.

Телефоном її батько запевнив, що це подруги влаштували доньці такий сюрприз. На місце святкування її буцімто привели із зав’язаними очима. За словами чоловіка, і він, і його донька дуже шкодують, що так сталося.

"Подруги моєї доньки хотіли привітати її з Днем народження. Ні я, ані моя донька не знали, що це буде відбуватися на оглядовому майданчику меморіалу Героям Небесної Сотні, оскільки мою доньку туди вели подруги із зав’язаними очима. Моя донька вже другий день плаче. Мені теж дуже прикро, що так сталося, і що наші діти, зокрема, донька, взагалі мало замислюються над тими трагічними подіями, які були не так давно в нашій державі", - сказав чоловік.

Новини України: у Львові дівчата відсвяткували 18-річчя подруги на меморіалі Героям Небесної Сотні

Як повідомлялося, у Херсоні 12 січня невідомі особи пошкодили пам'ятники братської могили на меморіальному кладовищі міста. Йдеться про 17 розбитих та повалених на землю кам’яних плит братської могили воїнам-визволителям Другої світової війни.

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