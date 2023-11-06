Попросив допомоги по господарству: на Львівщині чоловік розбещував двох хлопців

У Львівській області жителя Дрогобича засуджено за розбещення двох хлопців.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

"У липні цього року обвинувачений помітив у дворі будинку 12-річного та 13-річного хлопчиків, які сиділи на лавці. Чоловік підійшов до малолітніх і попросив їх нібито допомоги по господарству. Зайшовши з ними до себе додому, він заченив двері та вчинив розпусні дії", - йдеться у повідомленні відомства.

Однак діти відчинили вікно і втекли. Вони зателефонували до поліції, після чого розповіли про те, що трапилося своїм батькам.

Зловмисник був затриманий правоохоронцями одразу після вчинення злочину.

За рішенням суду інформацію про засудженого буде внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи. Йому призначено покарання – 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Рівненщині чоловік проник до чужого будинку і зґвалтував вагітну жінку.

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