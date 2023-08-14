Понад 3 млн грн на спортивний майданчик: в Україні назріває новий тендерний скандал

У тендері йдеться про будівництво спортивного майданчика під час війни.

На майданчику публічних закупівель ProZorro помітили черговий скандальний тендер.

Про це, зокрема, пише громадський діяч Клим Братковський.

"Як кується перемога, на спортивних майданчиках... за 3,5 млн грн. Населення села біля 1000 осіб", - написав у Facebooк.

За даними ProZorro, мова йде про будівництво спортивного майданчика у Львівській області.

Нагадаємо, за останній час в Україні стало відомо про низку державних закупівель, доцільність та суми в яких подекуди шокують. Йдеться про барабани для шкільних укриттів, про "золоті" овочерізки і не тільки.

ТСН.ua зібрав топ-5 скандальних держзакупівель в Україні під час війни за останній період.