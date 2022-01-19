Понад 10 років не пускали молитись: у Львівській області греко-католицькій громаді повернули храм

Храм у греко-католиків забрали ще у 1946 році.
У селі Дубрівка Самбірського району Львівської області громаді Української греко-католицької церкви повернули храм святого Василія Великого, який був зведений у 1928 році.
Про це йдеться у розпорядженні голови Львівської ОДА Максима Козицького.
"Повернути безоплатно у власність релігійній організації "Релігійна громада Української греко-католицької церкви в селі Дубрівка Самбірського району Львівської області" культову будівлю – храм Святого Василія Великого у с. Дубрівка Самбірського району Львівської області", - йдеться у документі.
У пресслужбі Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ раніше повідомляли, що храм у них відібрали в 1946 році після того, як на псевдособорі у Львові СРСР ліквідував Українську греко-католицьку церкву. Тоді храм передали у користування РПЦ.
У 1994 році храм передали у спільне користування УАПЦ та УГКЦ, проте православні не допускали греко-католиків до церкви. У 1997 році Львівська ОДА передала храм в одноосібне користування УАПЦ. У 2009 році православні звели новий храм, а цей зачинили, не пускаючи туди УГКЦ. Віряни роками молились на вулиці перед зачиненим храмом.
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