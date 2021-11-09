Померла до приїзду медиків: у Львівській області засудили чоловіка, який жорстоко вбив вагітну дружину

Жінка померла ще до приїзду медиків.
У Львівській області до 13 років позбавлення волі засудили 29-річного чоловіка, який жорстоко вбив свою вагітну дружину.
Про це повідомили в прокуратурі Львівської області.
Трагедія сталась в одному із сіл Золочівського району. Слідство встановило, що чоловік на Святвечір у 2018 році, перебуваючи у нетверезому стані, жорстоко побив свою вагітну дружину, а потім задушив її. Потерпіла померла ще до приїзду медиків.
У листопаді 2021 року суд визнав 29-річного чоловіка винним за п.2 ч.2 ст.115 КК України. Його засудили до 13 років позбавлення волі.
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