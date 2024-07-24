Помер Зіновій Козицький – син голови Львівської ОВА

Помер Зіновій Козицький – син очільника Львівської обласної військово-цивільної адміністрації Максима Козицького.

Про це сам голова ОВА повідомив у Мережі 24 липня.

Зіновій Козицький помер внаслідок важкої хвороби.

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"Відійшов у вічність внаслідок важкої хвороби мій син Зіновій. Він горів життям і мріями, а ми – жили ним! Немає ні слів, ні спокою, лише горе, що розриває серце", – написав очільник Львівської ОВА.

Він повідомив, що 24 липня о 19:00 у львівському Храмі Святої Трійці відбудеться парастас.

Похорон Зіновія відбудеться 25 липня о 14:00. Храм Святої Трійці, вул. Тершаковців, 11а.

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В Українському католицькому університеті, де Зіновій здобував освіту за програмою "Культурологія", повідомили, що невдовзі після вступу до навчального закладу у юнака виявили онкологічне захворювання.

"Батьки, друзі, медики відчайдушно боролися за життя хлопця. Та на жаль, хвороба перемогла… Попри страшний діагноз, Зіновій боровся до останнього – вчився, проходив лікування, не втрачав віри. Викладачі згадують Зіновія, як світлу та сильну людину, він дуже мужньо переносив страждання", – йдеться в повідомленні УКУ.

Нагадаємо, напередодні у Львові сотні людей попрощалися з мовознавицею Іриною Фаріон, яку 19 липня вбив невідомий.

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