Помер за 15 секунд: у Трускавці 30-річний чоловік жорстоко вбив свого начальника на очах його доньки

Помер за 15 секунд: у Трускавці 30-річний чоловік жорстоко вбив свого начальника на очах його доньки

Загиблий був керівника місцевого водоканалу, а його вбивця був його підлеглим, звичайним працівником. Між ними був тривалий конфлікт.

У Трускавці, що на Львівщині, на різдвяні свята 30-річний чоловік вбив свого 51-річного сусіда, який ще був і його начальником. Між чоловіками стався конфлікт, під час якого молодший зарізав старшого просто у себе на подвір'ї.

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Як повідомляють "Надзвичайні Новини" з посиланням на поліцію області, війна між сусідами почалася понад рік року, однак їхні рідні відмовляються називати причини.

Загиблий чоловік був заступником керівника місцевого водоканалу, а сусід був його підлеглим, звичайним працівником.

Між чоловіками був тривалий конфлікт впродовж останніх півтора року, і це не через роботу. У пооліції кажуть, що у них були особисті неприязні відносини.

"Сусіди між собою воювали", – додали у поліції.

Відомо, що у день трагедії 30-річний зловмисник підійшов до будинку свого начальника та навмисне жбурнув у вікно каміння. Коли чоловік вийшов на вулицю, між ними зав'язалась суперечка, і вже за декілька хвилин чоловік зайшов на подвір’я кривдника.

Саме там підлеглий і вдарив його власним ножем.

Дивний шум почули односельчани, після чого донька 51-річного пораненого, яка і стала свідком вбивства, почала кричати на всю вулицю і благала про допомогу.

На тілі покійного медики виявили два ножові поранення прямо у серце: чоловік помер буквально за 15 секунд.

На подвір’ї зловмисника ще й досі залито усе кров’ю. Чоловіка вже взяли під варту без права застави. За скоєне йому загрожує до 15 років в'язниці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) КК України.

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