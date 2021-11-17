Помер на місці ДТП: у Львівській області 26-річний водій збив на смерть велосипедиста

Помер на місці ДТП: у Львівській області 26-річний водій збив на смерть велосипедиста

У поліції порушили кримінальну справу.

У вівторок, 16 листопада, о 19:40 на автодорозі "Львів-Меденичі" у селі Рудники Стрийського району, що на Львівщині, авто збило велосипедиста. Від отриманих травм потерпілий помер.

Про це поінформували у пресслубжі поліції Львівщини.

"Як попередньо встановили правоохоронці, 26-річний житель одного з сіл Стрийського району, керуючи автомобілем Citroёn, здійснив наїзд на велосипедиста, 48-річного місцевого мешканця, який від отриманих травм помер на місці події", - йдеться у повідомленні.

За цим фактом слідчі територіального підрозділу поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Керумувальнику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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