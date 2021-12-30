Поліція затримала провокатора, який кинув "коктейль Молотова" в генконсульство Росії у Львові

Поліція затримала провокатора, який кинув "коктейль Молотова" в генконсульство Росії у Львові

Зараз правоохоронці з'ясовують усі деталі і мотиви вчинку затриманого.

Правоохоронці виявили і затримали підозрюваного, який кинув в огорожу генерального консульства Російської Федерації у Львові "коктейль Молотова". Про це повідомляє 24 канал з посиланням на очільника МВС Дениса Монастирського.

"З останніх провокацій, це пляшка із запальною сумішшю, яку кинули в російське консульство в місті Львів. Нещодавно було затримано особу, яка вчинила цей злочин",

– заявив міністр.

Наразі поліція з'ясовує мотиви вчинку затриманого і встановлює, ймовірних замовників інциденту.

Нагадаємо, "коктейль Молотова" вкинули в огорожу генерального консульства Росії у Львові вночі 24 грудня. Внаслідок події ніхто не постраждав.

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