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Поліція встановила особи всіх учасників смертельної ДТП поблизу Львова

Поліція встановила особи всіх учасників смертельної ДТП поблизу Львова

Місце смертельної ДТП на Львівщині / Фото: ГУ Національної Львівської поліції

Поліція затримала водія та пасажира BMW.

Поліцейські встановили особи всіх учасників смертельного ДТП поблизу Львова. Внаслідок жахливої аварії на трасі "Тернопіль — Львів — Рава-Руська" загинули семеро людей віком від 17 до 55 років.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області.

За попередньою інформацією, водій BMW, 24-річний мешканець Львівського району, виїхав на зустрічну смугу, зіткнувся з автопоїздом DAF, після чого вантажівка неконтрольовано врізалася у мікроавтобус Mercedes Sprinter. Усі транспортні засоби опинилися в кюветі, а водій BMW залишив місце аварії.

Жертвами стали водій мікроавтобуса, 23-річний мешканець Рівненщини, та шість його пасажирок від 17 до 55 років. Ще троє осіб отримали травми та перебувають у лікарні.

Згодом, поліція затримала водія BMW. Попередньо з'ясовано, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Наразі триває експертиза. 

"Крім того, правоохоронці встановили особу пасажира BMW, 31-річного мешканця Львівщини, який разом із кермувальником покинув місце пригоди", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування ведеться за ч. 4 ст. 286-1 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння), що передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з втратою права керувати транспортними засобами на строк від 7 до 10 років.

Окрім цього, розпочато провадження за ч. 3 ст. 136 КК України (ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані). Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, про жахливу аварію стало відомо сьогодні зранку. Згодом поліція затримала, ймовірного, винуватця смертельної ДТП.

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